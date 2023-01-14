Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 13 січня 2023 року, 21:45.

У рамках 18 туру італійської Серії A туринський Ювентус невдало завітав до Неаполі на центральний матч усього вікенду національного футболу проти місцевого Наполі.

Підопічні Массіміліано Аллегрі пропустили перший м’яч ще на початку зустрічі, після чого їхні відчайдушні спроби відігратись призвели виключно до другого голу у ворота Войцеха Щесни незадовго до перерви.

Лише після цього "Старій Синьйорі" нарешті вдалось уразити чужі володіння, і бодай зберегти якусь подобу інтриги до початку другої половини матчу.

Але Наполі після відпочинку зробив усе необхідне для того, аби забезпечити собі одразу три забитих м’яча в другому таймі, і зрештою здобути рекордну перемогу над командою, яка до цього пропустила лише сім голів у 17 матчах.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Наполі — Ювентус у 18 турі італійської Серії A:

Наполі — Ювентус 5:1

Голи: Осімген, 14, 65, Кварацхелія, 39, Ррахмани, 55, Ельмас, 72 — Ді Марія, 42

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Мін-Дже, Ррахмані, Руї — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські (Ндомбеле, 79) — Політано (Ельмас, 46), Осімген (Распадорі, 78), Кварацхелія.

Ювентус: Щесни — Даніло, Бремер, Алекс Сандро — К’єза (Ілінг, 74), Маккенні, Локателлі (Паредес, 56), Рабьо (Суле, 82), Костич — Ді Марія (Міретті, 73) — Мілік (Кін, 57).

Попередження: Данило.