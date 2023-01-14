Італія

Підопічні Сімоне Індзагі забили двічі, щоправда лише раз за правилами гри.

У рамках 18 раунду італійської Серії А міланський Інтер на Джузеппе Меацца зустрічався із аутсайдером змагання Вероною.

Команда Сімоне Індзагі дуже впевнено розпочала цей матч. Вже на третій хвилині рахунок було відкрито після того, як Лаутаро Мартінес пробив сильно у нижній лівий кут воріт.

У другому таймі Інтер продовжував грати активно і забив вдруге. Проте дубль Лаутаро не дав зробити арбітр, відмінивши взяття воріт.

Інтер - Верона 1:0

Гол: Лаутаро, 3

Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні, Дарміан, Дімарко (Госенс, 77) — Гальярдіні, Чалханоглу (Асллані, 69), Мхітарян (Барелла, 77) — Лаутаро, Джеко (Коореа, 69).

Верона: Монтіпо — Чеккеріні, Гін, Давідович (Маньяні, 66), Дойг (Пікколі, 80), Депаолі — Тамез (Велозу, 66), Ілич (Лазанья, 66), Лазович, Каллон (Сулемана, 57) — Джурич.

Попередження: Давидович, Джурич.