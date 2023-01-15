Італія

Керманич Інтера прокоментував перемогу над Вероною.

У рамках 18 туру італійської Серії A міланський Інтер за рахунок швидкого голу на початку зустрічі від Лаутаро Мартінеса мінімально здолав Верону.

Головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.

"Ми тільки-но зіграли 120 хвилин у вівторок, тому команда, із повним усвідомленням свого стану, вирішила одразу забити суперникам. У заключній частині ми були компактними та зібраними, не витрачали надто багато ресурсу, знаючи, що Верона шукає вдалий момент для атаки у відповідь.

Я думаю, що Ханданович та Брозович не зможуть відновитися до Суперкубку Італії. Щодо Лукаку, то давайте оцінювати його форму поступово. Упевнений, що ми побачимо, як він прогресує на полі.

Я хвилювався про умови гравців, враховуючи три матчі за короткий термін. У мене були Чалханоглу та Барелла, які були доступні сьогодні ввечері, але в цих двох матчах у центрі поля мені дуже допомогли Мхітарян, Гальярдіні та Аслані, які продемонстрували чудовий футбол. Відпочинок для гравців зараз дуже важливий.

Відставання від Наполі? Усі бачать, якого прогресу досягла команда Спаллетті. Інтер виграв вісім з останніх десяти матчів чемпіонату. За останні два з половиною місяці ми мали чудову послідовність у підготовці. Однак наразі до матчу проти Наполі нам ще дуже далеко. Нам не потрібно рахувати місця в таблиці, бо ми граємо матч за матчем, сподіваючись, що всі гравці будуть доступні для ротації.

Ці півтора роки ми працювали добре, незважаючи на всі труднощі. Я задоволений роботою гравців і клубу. Також дякую нашим уболівальникам, які завжди були на стадіоні і допомагали своєю підтримкою. Я дуже задоволений шляхом команди", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер прийматиме Емполі.