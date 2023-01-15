Претендент на Лігу чемпіонів здолав борця за виживання.
Сассуоло - Лаціо - Getty Images
15 січня 2023, 15:24
Лаціо здолав Сассуоло на виїзді у матчі 18 туру Серії А.
Голи було забито з пенальті перед перервою, коли захисник господарів поля Джеремі Тольян зіграв рукою, а Маттія Дзакканьї реалізував удар з позначки, потім Феліпе Андерсон чітко скористався помилкою захисника суперника.
Сассуоло — Лаціо 0:2
Гол: Дзакканьї (45+3, пенальті), Андерсон (90+4)
С: Пеголо — Тольян, Ерлич (Феррарі, 85), Трессольді, Рожеріу — Фраттезі, Обіанг (Лопез, 54), Траоре (Торстведт, 69) — Берарді, Альварес (Дефрель, 54), Лоріенте (Сеіде, 69)
Л: Проведель — Хюсай, Казале (Патрік, 90), Романьйолі, Марушич — Мілінкович-Савич, Катальді (Весіно, 78), Луїс Альберто — Феліпе Андерсон, Іммобіле (Педро, 15), Дзакканьї
Попередження: Тольян, Трессольді, Рожеріу, Ерлич, Лопез — Казале, Катальді, Хюсай