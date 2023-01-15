Господарі доволі невдало виступили у матчах.
Спеція - Торіно - Getty Images
15 січня 2023, 18:23
Закінчилися ще два поєдинки ігрового дня у Серії А.
У першому випадку Спеція перемогла Торіно завдяки голу М'Бали Нзоли з пенальті.
Болонья ж також впоралася з Удінезе.
Команда програвала по ходу матчу, проте зуміла дотиснути суперника перед фінальним відрізком зустрічі.
Торіно — Спеція 0:1
Гол: Нзола (28, пенальті)
Т: Мілінкович-Савич — Джіджі, Схюрс (Родрігес, 46), Бонжорно — Сінго (Сек, 81), Річчі, Лукич (Лінетті, 46), Войвода — Міранчук (Радонич, 67), Влашич — Санабрія (Карамо, 67)
С: Дронговскі — Аду, Кальдара, Ніколау — Хольм (Феррер, 77), Бурабія (Екдаль, 77), Ампаду, Агудело (Журковський, 82), Реца — Г'ясі (Моутіньо, 90+1), Нзола
Попередження: Джіджі, Річчі, Карамо — Кальдара,Бурабія, Ніколау
Удінезе — Болонья 1:2
Голи: Бето (10) — Сансоне (59), Пош (80)
У: Сільвестрі — Бекао, Бійоль, Перес (Ебосс, 74) — Перейра, Ловрич (Самарджич, 62), Волас (Несторовські, 84), Макенго (Арслан, 62), Удогі — Бето, Саксесс
Б: Скорупські — Пош, Сумаоро, Лукумі, Лікоянніс (Камб'ясо, 73) — Моро, Схаутен — Орсоліні (Касіус, 85), Фергюсон — Ебішер (Соріано, 73), Сансоне (Барроу, 85)
Попередження: Волас — Лукумі, Соріано, Фергюсон