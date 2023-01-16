Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 15 січня 2023 року, 21:45.

У рамках 18 туру італійської Серії A Рома на власному полі приймала Фіорентину, яка не мала за плечима впевненої послідовності результатів.

Звітна гра розпочалась для колишнього гравця донецького Шахтаря, бразильського захисника гостей Додо, найбільш жахливим із можливих варіантів розвитку подій. Футболіст отримав дві жовті картки ще до завершення першої половини стартового тайму, залишивши команду в меншості.

Цим незадовго до перерви скористались Пауло Дібала та Теммі Абрагам, коли розіграли власну гольову комбінацію.

Повторити власний успіх пара гравців лінії нападу Роми змогла вже під завісу зустрічі, тоді як команди до цього провели цілком рівний тайм із багатьма сутичками поміж гравцями.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рома — Фіорентина в 18 турі італійської Серії A:

Рома — Фіорентина 2:0

Голи: Дібала, 40, 82

Рома: Руї Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Кумбулла — Челік, Бове (Матич, 67), Крістанте, Залевські (Спінаццола, 66) — Дібала, Пеллегріні (Тахірович, 74) — Абрагам.

Фіорентина: Терраччано — Додо, Міленкович, Ігор, Бірагі — Амрабат, Дункан (Венуті, 29) — Іконе (Гонсалес, 46), Бонавентура, Куаме — Йович (Барак, 46).

Попередження: Смоллінг, Бове — Додо, Гонсалес, Кумбулла, Ігор.

Додо, 24 (друге попередження).