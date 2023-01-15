Італія

Пауло Дібала відзначився красивим голом.

У завершальному матчі недільної програми Серії А Рома на Стадіо Олімпіко переграла Фіорентину з рахунком 2:0. Наприкінці обох таймів по голу у складі "вовків" забив Пауло Дібала, який до того відзначився вирішальним м'ячем і у кубковому поєдинку з Дженоа.

Відзначимо, що Теммі Абрагам записав на свій рахунок 2 асисти. Відзначимо, що обидва голи були відправленні до сітки воріт "Віоли" після вилучення колишнього "гірника" Додо.

Наразі "джалороссі" посідають сьому сходинку у таблиці, маючи однакову кількість очок із Лаціо та Аталантою. "Фіалки" ж у свою чергу наразі дев'яті.

Рома — Фіорентина — 2:0

Голи: Дібала, 40, 82

Рома: Руі Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Кумбулла — Челік, Бове (Матич, 67), Крістанте, Залевські (Спінаццола, 66) — Дібала, Пеллегріні (Тахірович, 74) — Абрагам

Фіорентина: Терраччано — Додо, Міленкович, Ігор, Бірагі — Амрабат, Дункан (Венуті, 29) — Іконе (Гонсалес, 46), Бонавентура, Куаме — Йович (Барак, 46)

Попередження: Смоллінг, Бове — Додо, Гонсалес, Кумбулла, Ігор

Вилучення: Додо, 24, 2 ЖК.