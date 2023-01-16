Італія

Італійці не продадуть свого лідера дешевше за цю суму.

Три клуби Прем'єр-ліги — Манчестер Юнайтед, Арсенал і Ньюкасл Юнайтед — цікавляться нападником Наполі Віктором Осімхеном.

Il Mattino зазначає, що через суму трансфера Мудрика до Челсі, є ймовірність того, що партенопеї влітку вимагатимуть від потенційних покупців 150 мільйонів євро, особливо з огляду на найкращі результати нападника в поточній кампанії.

На даний момент Осімген цілком щасливий у Неаполі, що нещодавно підтвердив його агент. Його нинішня угода закінчується влітку 2025 року, і очікується, що Наполі буде важко її продовжити, щоб утримати його в клубі на довший час.

Віктор повідомив своєму оточенню, що він зосереджений на виграші скудетто з Наполі, не хоче, щоб його відволікали будь-які чутки навколо свого майбутнього.

У поточному сезоні нігерієць зробив 12+4 у Серії А.