Італія

Після ганебної поразки Нікола залишив свою посаду.

У рамках 18 туру італійської Серії А Аталанта знищила Салернітану із рахунком 8:2.

Для керівництва гостей цей результат, м'яко кажучи, став шокованим. Вони одразу після гри звільнили головного тренера Давіде Ніколу.

Незважаючи на той факт, що Нікола, який прийшов у лютому 2022 року, врятував команду від вильоту минулого сезону, після такої поразки він шукатиме собі нове місце роботи.

Після 18 турів команда з міста Салерно займає 16 позицію із 18 очками. Проте до зони вильоту ще далеко (В Самподрії, яка на 18 місці — 9 балів).