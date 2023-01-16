Італія

Представник футболіста розповів стосовно ситуації із контрактом його підопічного.

Марко Бузієлло, агент Дієго Демме, заявив, що Наполі не має наміру продавати його клієнта цього місяця.

31-річний німецький півзахисник майже не виступав цього сезону під керівництвом Лучано Спаллетті, зіграв лише 19 хвилин у трьох іграх Серії А. Минулого сезону Демме зіграв трохи помітніше, провівши на полі 1038 хвилин у 25 іграх, і контракт з ним діє до червня 2024 року.

Бузієлло обговорив, як почувається його клієнт цього сезону, на тлі обмежених хвилин і різноманітних чуток про трансферний ринок.

"Він дуже щасливий, щасливий, тому що справи на рівні команди йдуть добре. Інакше бути не може.

Дієго дуже простий хлопець у деяких аспектах, він не людина, яка створює проблеми. Відносини дуже спокійні, ніколи не було жодних потрясінь, жодних розбіжностей".

Демме приєднався до Наполі з Лейпцига у січні 2020 року.