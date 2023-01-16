Представник футболіста розповів стосовно ситуації із контрактом його підопічного.
Дієго Демме - Getty Images
16 січня 2023, 20:40
Марко Бузієлло, агент Дієго Демме, заявив, що Наполі не має наміру продавати його клієнта цього місяця.
31-річний німецький півзахисник майже не виступав цього сезону під керівництвом Лучано Спаллетті, зіграв лише 19 хвилин у трьох іграх Серії А. Минулого сезону Демме зіграв трохи помітніше, провівши на полі 1038 хвилин у 25 іграх, і контракт з ним діє до червня 2024 року.
Бузієлло обговорив, як почувається його клієнт цього сезону, на тлі обмежених хвилин і різноманітних чуток про трансферний ринок.
"Він дуже щасливий, щасливий, тому що справи на рівні команди йдуть добре. Інакше бути не може.
Дієго дуже простий хлопець у деяких аспектах, він не людина, яка створює проблеми. Відносини дуже спокійні, ніколи не було жодних потрясінь, жодних розбіжностей".
Демме приєднався до Наполі з Лейпцига у січні 2020 року.