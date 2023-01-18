Італія

Опорник зголосився на подальшу співпрацю з римським клубом.

Незадовго до початку чемпіонату світу-2022 в Катарі італійський опорний півзахисник Роми Браян Крістанте зламав човноподібну кістку зап’ястка, тож мундіаль був вимушений дивитись на тлі операції та процесу відновлення після неї.

Своє повернення до гри 27-річний футболіст відзначив одразу з початком 2023 року, проте на цьому вирішив не зупинятись, і нарешті розв’язав питання щодо подальшого перебування в складі "вовків".

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Крістанте дав згоду на продовження контракту до 2027 року.

Згідно нової домовленості, футболіст буде отримувати 3 млн євро на рік + 0,5 млн євро в якості бонусів.

У поточному сезоні Браян провів 31 матч, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.