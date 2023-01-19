Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Суперкубку Італії, що відбувся 18 січня 2023 року, 21:00.

Напередодні в місті Ер-Ріяд, що в Саудівській Аравії, відбувся вирішальний поєдинок цьогорічного розіграшу Суперкубку Італії, у якому чинний чемпіон країни, Мілан, у рамках дербі змагався проти чинного володаря Кубку Італії — міланського Інтера.

Проте як такої конкуренції на футбольному полі майже не було — команда Сімоне Індзагі обрала вірну тактику на звітне протистояння, завдяки чому мала перевагу над суперниками навіть на їхній половині поля. Мілан при цьому намагався пручатись, проте футболістів Стефано Пьолі вистачило всього на половину першого тайму, за яку вони примудрились пропустити двічі.

Дивовижного порятунку від "россонері" після перерви так і не сталось, а вже на 77 хвилині гру було остаточно закрито третім голом "змій" у виконанні нападника Лаутаро Мартінеса.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Мілан — Інтер в Суперкубку Італії:

Мілан — Інтер 0:3

Голи: Дімарко, 10, Джеко, 21, Мартінес, 77

Мілан: Тетерушану — Калабрія (Дест, 80), К’єр (Калулу, 64), Томорі, Ернандес — Беннасер, Тоналі — Мессіас (Орігі, 65), Діас (Де Кетеларе, 65), Леау — Жиру (Ребич, 80).

Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі (де Врей, 84), Бастоні — Дарміан, Барелла (Гальярдіні, 71), Чалханоглу (Асллані, 84), Мхітарян, Дімарко (Госенс, 63) — Мартінес, Джеко (Корреа, 71).

Попередження: Ернандес, Тоналі — Барелла, Чалханоглу.