Італія

Керманич Інтера прокоментував перемогу в Суперкубку Італії.

Міланський Інтер напередодні здобув упевнену перемогу над принциповим суперником в особі Мілану в рамках фінального матчу за Суперкубок Італії-2023.

Мілан — Інтер 0:3 Відео голів та огляд матчу Суперкубку Італії

Після завершення гри головний тренер "змій" Сімоне Індзагі прокоментував побачене на футбольному полі.

"Хлопці мали ідеальний підхід до виконання власної справи, завжди були різкими у власних рухах та твердими в намірах здобути перемогу. Нашою першою метою в цьому сезоні було вийти до плей-оф Ліги чемпіонів, а другою став цей трофей, тому мені, як тренеру, приємно бачити виконання початкових завдань.

Ми повинні насолоджуватися цим моментом, оскільки перемога в фіналі проти Мілана саме таким чином є просто дивовижною.

Очевидно, що дуже приємно виграти трофей проти якісного суперника. Це не дивно, що ми так палко святкуємо сьогодні ввечері, але вже від завтрашнього дня ми маємо почати думати про наступні ігри.

Ми дякуємо клубу, нашим родинам і тим хлопцям, які допомогли дістатись цього протистояння, вигравши Кубок Італії минулого сезону. Зараз ми вже звикли до матчів такого рівня. Дійсно, було трохи пікантності, тому що наше дербі нечасто припадає на фінали Суперкубку, які Інтер тільки двічі програвав за останні 70 років. Я сказав команді, що ми повинні змінити ці тенденції.

Я надзвичайно пишаюся хлопцями та своїм персоналом. Ми досягли неймовірних речей і будемо продовжувати це робити в майбутньому. Ми залишалися зосередженими, агресивними, рішучими. Усе це було необхідним у фіналі. Ми не дивились на попередні ігри, ми просто прийшли сюди і виклалися на повну", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч міланський Інтер проведе вдома проти Емполі.