Італія

Боснієць відзначився у воротах Мілана.

Едін Джеко побив рекорд Кріштіану Роналду у Суперкубку Італії.

У середу, 18 січня, Джеко забив Мілану (3:0) у матчі за Суперкубок Італії і став найбільш віковим гравцем, який коли-небудь забивав у такій грі.

Нападник Інтера зробив це у 36 років та 307 днів.

До вчорашнього дня це досягнення належало Кріштіану Роналду, який забив за Ювентус у матчі за Суперкубок Італії проти Наполі (2:0) у віці 35 років та 350 днів.