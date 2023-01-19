Італія

Українець записав на свій рахунок результативну дію.

Аталанта в рамках поєдинку 1/8 фіналу Кубка Італії приймає на своєму полі Спецію, за яку з перши хвилин грає Віктор Коваленко.

Український півзахисник відзначився результативною передачею на 38 хвилині, голом відзначився Верде.

Цей гол допоміг скоротити відставання в рахунку: з 1:3 до 2:3. Бергамаски забили тричі ще до 28 хвилини зустрічі.

Матч Аталанта – Спеція розпочався о 16:00. Це перша результативна дія українського півзахисника в цьому сезоні. До цього він провів вісім матчів.