У рамках 1/8 фіналу Кубку Італії Лаціо вдома приймало Болонью.

На 33 хвилині рахунок був відкритий. Після пасу від Педро відзначився результативно Філіпе Андерсон. Цей гол став єдиним у грі. Переможець пари Ювентус — Монца зіграє проти Лаціо у чветьфіналі.

Лаціо - Болонья 1:0

Гол: Адерсон, 33

Лаціо: Максімільяну — Лаццарі (Марушич, 67), Патрік, Ронаньйолі (Казале, 67), Хюсай — Мілінковіч-Савич (Весіно, 80), Катальді, Альберто, Педро (Ромеро, 80), Дзакканьї — Андерсон.

Болонья: Скорупські — Лікояніс, Соса, Сумаоро (Лукумі, 46), Камб'ясо — Схаутен (Медель, 46), Орсоліні (Зіркзе, 64), Моро, Домінгес, Ебішер (Соріано, 64) — Барроу.

Попередження: Соса, Дзакканьї, Альберто.