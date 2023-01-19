Завершився поєдинок Кубку між представниками вищого дивізіону Італії.
Лаціо - Болонья, ФК ЛАЦІО
19 січня 2023, 20:57
У рамках 1/8 фіналу Кубку Італії Лаціо вдома приймало Болонью.
На 33 хвилині рахунок був відкритий. Після пасу від Педро відзначився результативно Філіпе Андерсон. Цей гол став єдиним у грі. Переможець пари Ювентус — Монца зіграє проти Лаціо у чветьфіналі.
Лаціо - Болонья 1:0
Гол: Адерсон, 33
Лаціо: Максімільяну — Лаццарі (Марушич, 67), Патрік, Ронаньйолі (Казале, 67), Хюсай — Мілінковіч-Савич (Весіно, 80), Катальді, Альберто, Педро (Ромеро, 80), Дзакканьї — Андерсон.
Болонья: Скорупські — Лікояніс, Соса, Сумаоро (Лукумі, 46), Камб'ясо — Схаутен (Медель, 46), Орсоліні (Зіркзе, 64), Моро, Домінгес, Ебішер (Соріано, 64) — Барроу.
Попередження: Соса, Дзакканьї, Альберто.