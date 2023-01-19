Туринці змогли реабілітуватись за 1:5 від Наполі.
Кін та К'єза, Getty Images
19 січня 2023, 23:59
У рамках 1/8 фіналу Кубку Італії туринський Ювентус приймав вдома Монцу.
Рахунок господарям вдалося відкрити на восьмій хвилині завдяки точному пострілу Кіна. У середні першого тайму гості зрівняли зусиллями Валоті. Рахунок залишався нічийним досить довго, поки К'єза не вивів Юве уперед на 78 хвилині.
У чвертьфіналі Кубку Італії команда Массіміліано Аллегрі протистоятиме Лаціо.
Ювентус — Монца 2:1
Голи: Кін, 8, К'єза, 78 — Валоті, 24
Ювентус: Перін — Гатті, Ругані, Данілу, Маккенні, Ілінг (Сандро, 74) — Фаджолі (Ді Марія, 74), Паредес, Міретті (Локателлі, 61), Суле (К'єза, 61), Кін (Мілік, 82).
Монца: Краньйо — Карбоні (Аугусто, 57), Марі, Марлон, Антов (Сенсі, 82) — Пессіна (Ровелла, 57), Раноккія, Валоті (Віньято, 67), Кольпані, Д'Алессандро (Іццо, 67) — Гют'кєр.
Попередження: Антов.