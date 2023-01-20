Італія

Команда цікавиться гравцем Англії.

Салернітана веде перемовини з агентом захисника Евертона Майкла Кіна.

30-річний англійський центральний захисник майже не виступав за "ірисок" цього сезону, зіграв лише 202 хвилини в одному матчі Прем’єр-ліги та Кубку Карабао. Футболіст сповз донизу в ієрархії Евертона, і аутсайдери Прем'єр-ліги готові відпустити його.

Кіна нещодавно запропонували Салернітані, і клуб зараз веде переговори з його агентом, який хоче забрати англійця, який, схоже, залишить Евертон на правах оренди цього місяця.

Захисник захоплюється ідеєю грати за італійський клуб, але його не переконала Салернітана, яка наближається до небезпечної битви за виліт.

Команда Кампанії проведе новий раунд переговорів з агентом Кіна в понеділок, намагаючись переконати його в переході.