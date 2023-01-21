Завершився матч чемпіонату Італії.
Фіорентина - Торіно, Getty Images
21 січня 2023, 23:43
У рамках 19 туру італійської Серії А Фіорентина на власному полі програла Торіно з рахунком 0:1.
Єдиний м'яч було забито на 33 хвилині, коли Войвода віддав на Міранчука, і той поцілив у ворота.
Фіорентина — Торіно 0:1
Гол: Міранчук, 33
Фіорентина: Террачано — Венуті, Міленкович, Бірагі (Терзич, 46) — Амрабат (Йович, 54), Данкан (Барак, 69), Іконе, Бонавентура (Б'янко, 87), Сапонара (Гонсалес, 55) — Куаме.
Торіно: Мілінкович-Савич — Родрігес, Буонджорно, Джіджі (Зіма, 72), Войвода, Сінго — Річчі, Адопо (Лінетті, 69), Влашич, Міранчук — Сек (Cанабрія. 81).
Попередження: Данкан, Сапонара, Річчі,Cанабрія.