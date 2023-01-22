Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 21 січня 2023 року, 19:00.

У рамках дев’ятнадцятого туру італійської Серії A Наполі здійснював візит у гості до Салернітани, що перед початком вихідних перебувала неподалік від зони вльоту в турнірній таблиці.

Звітна зустріч не стала якимось надзвичайним викликом для команди Лучано Спаллетті, бо поточні лідери чемпіонських перегонів мали суттєву перевагу у володінні м’ячем, яку матеріалізували в перший гол у компенсований час до стартових 45 хвилин.

Цікаво, що Ді Лоренцо забивав на 45+3 хвилині першого тайму, а одразу після перерви, на 48, відзначився Віктор Осімген, що й дозволило "Партенопеї" закрити звітну зустріч у плані визначення переможця.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Салернітана — Наполі в італійській Серії A:

Салернітана — Наполі 0:2

Голи: Ді Лоренцо, 45+3, Осімген, 48

Салернітана: Очоа — Данилюк (Самбіа, 85), Дьомбер (Ловато, 16), Пірола, Бардарич — Кандрева, Кулібалі, Ніколуссі, Вілена (Валенсія, 73), Діа (Бонаццолі, 85) — Пйонтек.

Наполі: Мерет — Руй, Кім, Ррахмані, Ді Лоренцо — Зелінські (Ндомбеле, 85), Лоботка, Ангісса, Ельмас, Лосано (Політано, 85) — Осімген (Сімеоне, 89).

Попередження: Бардарич, Пірола — Кім.