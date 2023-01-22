Італія

Італійський клуб розглядає всі можливі варіанти розвитку подій.

Півзахисник атакувального плану італійської Роми Ніколо Дзаньоло вже не перше трансферне вікно перебуває в полі зору клубів із провідних чемпіонатів Європи, проте саме під час поточної трансферної кампанії "вовки" змирились із тим, що зрештою будуть змушені продати свого футболіста.

І для того, щоб у підсумку не залишитись без одного з гравців основної обойми посеред сезону, римський колектив наперед планує власну трансферну політики, певна річ, не без участі головного тренера Жозе Моурінью.

Саме португальський фахівець, як повідомляє італійський преса, попросив керівництво клубу підписати 28-річного нападника фріульського Удінезе Жерара Деулофеу на випадок продажу Дзіньоло.

"Вовки" зі свого боку пропонують 10 млн євро за гравця, чий чинний контракт добігає кінця літом 2024 року.

У поточному сезоні Деулофеу забив три м’ячі та віддав сім гольових передач у 17 матчах.