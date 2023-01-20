Італія

Нападник може змінити клуб.

Рома готова продати нападника Ніколу Дзаньоло в поточне зимове трансферне вікно, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Стверджується, що римляни готові відпустити футболіста за компенсацію в розмірі 40 мільйонів євро.

Зазначимо, що Ніколо Дзаньоло вже привернув увагу Тоттенгема, проте є й інші клуби, які хотіли б отримати гравця.

У поточному сезоні на рахунку Ніколо два голи та три гольові передачі в 17 зіграних матчах.

Раніше повідомлялося, що за Ніколо побореться мадридський Атлетіко. Також поруч із прізвищем півзахисника постійно лунає Ньюкасл.