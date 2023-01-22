Італія

Захисник Наполі прокоментував зміни в команді.

Джованні Ді Лоренцо відзначає, що Лучано Спаллетті допоміг покращити всі аспекти Наполі.

Захисник прокоментував виїзну перемогу над Салернітаною.

"Ми знали, що це був дуже важкий матч, вони були затиснуті в обороні, тому нам потрібно було бути спокійними, рухати м’яч і уникати помилок. Ми значно покращили наш менталітет і те, як ми контролюємо гру протягом 90 хвилин.

Це правильно, що нападники отримують всю увагу, оскільки вони забивають голи та виграють ігри. Ми, крайні захисники та захисники, знаємо, що нам потрібно швидко рухати м’яч і знаходити ці проміжки, щоб відправити нападників до воріт.

Тренер відіграв важливу роль у моєму зростанні, доручивши мені відповідальність за капітанську пов’язку та отримавши від мене найкраще. Я щасливий бути капітаном цієї команди та цих чудових гравців".

Це чудова перша половина сезону, ми втратили стільки важливих гравців цього літа, але створили нову групу і почали сильно. Нам потрібно продовжувати рухатись так надалі".