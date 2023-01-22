Італія

Профілактичні роботи відносно гравця, який хоче піти до іншого клубу.

Італійський атакувальний півзахисник Роми Ніколо Дзаньоло відверто заявив керівництву "вовків" що хоче змінити клуб під час поточного трансферного вікна, після чого за ним одразу вишукувалась черга з претендентів на підписання.

23-річний виконавець на тлі потенційних перемовин відмовився брати участь у складі делегації римлян у гостьовому матчі проти Спеції в рамках 19 туру італійської Серії A, хоча мав повний доступ до тренувального процесу разом із іншими футболістами.

Реакція тренерського штабу на такий учинок гравця, як повідомляє місцева преса, була миттєвою — до завершення зимового трансферного вікна Жозе Моурінью не залучатиме Ніколо до безпосередньої підготовки до матчів своєї команди.

Таким чином, Дзаньоло не зіграє також і проти Наполі у виїзній грі за тиждень.

Тим часом лондонський Тоттенгем лідирує в перегонах за право підписати контракт з італійцем, тоді як Вест Гем, Ньюкасл, Брайтон та Лідс також намагаються не відставати від "шпор".

У поточному сезоні Ніколо забив два м’ячі та віддав три гольові передачі в 17 матчах.