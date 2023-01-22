Профілактичні роботи відносно гравця, який хоче піти до іншого клубу.
Ніколо Дзаньоло, Getty Images
22 січня 2023, 13:16
Італійський атакувальний півзахисник Роми Ніколо Дзаньоло відверто заявив керівництву "вовків" що хоче змінити клуб під час поточного трансферного вікна, після чого за ним одразу вишукувалась черга з претендентів на підписання.
23-річний виконавець на тлі потенційних перемовин відмовився брати участь у складі делегації римлян у гостьовому матчі проти Спеції в рамках 19 туру італійської Серії A, хоча мав повний доступ до тренувального процесу разом із іншими футболістами.
Реакція тренерського штабу на такий учинок гравця, як повідомляє місцева преса, була миттєвою — до завершення зимового трансферного вікна Жозе Моурінью не залучатиме Ніколо до безпосередньої підготовки до матчів своєї команди.
Таким чином, Дзаньоло не зіграє також і проти Наполі у виїзній грі за тиждень.
Тим часом лондонський Тоттенгем лідирує в перегонах за право підписати контракт з італійцем, тоді як Вест Гем, Ньюкасл, Брайтон та Лідс також намагаються не відставати від "шпор".
У поточному сезоні Ніколо забив два м’ячі та віддав три гольові передачі в 17 матчах.