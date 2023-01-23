Італія

Португальський наставник дав коментар.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував перемогу над Спецією у матчі чемпіонату Італії.

"Коли рахунок 2:0, результат матчу завжди під питанням. Минулого сезону ми мали негативний досвід у грі з Ювентусом, у цьому – позитивний проти Мілана.

Втім, я зберігав спокій на лавці. Ми добре володіли м'ячем та вели позиційну гру. Матч вийшов легким, але тільки тому, що ми контролювали гру і зробили так, щоб перемога здавалася легкою", — наводить слова Жозе Моурінью Football Italia.

Перемога дозволила набрати Ромі 37 очок у турнірній таблиці та піднятися на четверте місце у Серії А.