Португальський наставник дав коментар.
ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ, GETTY IMAGES
23 січня 2023, 09:32
Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував перемогу над Спецією у матчі чемпіонату Італії.
"Коли рахунок 2:0, результат матчу завжди під питанням. Минулого сезону ми мали негативний досвід у грі з Ювентусом, у цьому – позитивний проти Мілана.
Втім, я зберігав спокій на лавці. Ми добре володіли м'ячем та вели позиційну гру. Матч вийшов легким, але тільки тому, що ми контролювали гру і зробили так, щоб перемога здавалася легкою", — наводить слова Жозе Моурінью Football Italia.
Перемога дозволила набрати Ромі 37 очок у турнірній таблиці та піднятися на четверте місце у Серії А.