Італія

Футболіст за пів року зіграв чимало матчів.

Міланський Інтер свого часу в 2014 році зумів переманити з академії Брешії талановитого нападника Себастьяна Еспозіто, проте в підсумку той так і не отримав досвіду виступів за основну команду "змій".

Незважаючи на 20-річний вік, італієць уже може похизуватись великою кількістю оренд в інших клубів, одна з яких цього сезону для нього проходила в бельгійському Андерлехті.

І, начебто, футболіст отримував у Бельгії чимало ігрового часу — 21 матч (753 хвилини), під час яких забив два голи — однак Інтеру цих показників виявилось замало.

"Нерадзуррі", як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, вирішили, що буде за краще тримати свого футболіста ближче до Мілану — у другому дивізіоні Італії в складі Тернани, яка йде на дев’ятій сходинці в турнірній таблиці.

Зауважимо, що в Андерлехта було право викупу футболіста після завершення поточного сезону, після застосування якого Інтер мав би можливість викупити його назад за певну фіксовану суму.