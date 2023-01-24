Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії А, що відбувся 23 січня 2023 року, 21:45.
Лукаку проти Луперто, Getty Images
24 січня 2023, 07:40
Міланський Інтер на Джузеппе Меацца досить несподівано програв середняку чемпіонату Італії — Емполі.
Однією з причиною поразки стала червона картка Мілана Шкріньяра на 40 хвилині. Єдиний гол прийшов на 66 хвилині, автором якого став Бальданці.
Відео голу та огляд матчу:
нтер — Емполі 0:1
Гол: Бальданці, 66
Інтер: Онана — Бастоні, де Врей, Шкрініяр — Дімарко (Ґозенс 71), Мхітарян (Лукаку 77), Чалханоглу, Барелла (Аслані 71) - Дарміан (Джеко 71) - Мартінес, Корреа (Белланова 46)
Емполі: Вікаріо — Парізі, Луперто, де Вінтер, Ебуехі, Бандінеллі — Гендерсон (Сатріано 73), Акпа-Акпро (Хаас 46), Байрамі (Фацціні 74) — Капуто (Валюкевич 90), Камб'яги (Бальданці 64)
Вилучення: Шкрініар, 40