Міланський Інтер на Джузеппе Меацца досить несподівано програв середняку чемпіонату Італії — Емполі.

Однією з причиною поразки стала червона картка Мілана Шкріньяра на 40 хвилині. Єдиний гол прийшов на 66 хвилині, автором якого став Бальданці.

Відео голу та огляд матчу:

нтер — Емполі 0:1
Гол: Бальданці, 66

Інтер: Онана — Бастоні, де Врей, Шкрініяр — Дімарко (Ґозенс 71),  Мхітарян (Лукаку 77), Чалханоглу, Барелла (Аслані 71) - Дарміан (Джеко 71) - Мартінес, Корреа (Белланова 46)

Емполі: Вікаріо — Парізі, Луперто, де Вінтер, Ебуехі, Бандінеллі — Гендерсон (Сатріано 73), Акпа-Акпро (Хаас 46), Байрамі (Фацціні 74) — Капуто (Валюкевич 90), Камб'яги (Бальданці 64)

Вилучення: Шкрініар, 40