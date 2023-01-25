Італія

Гравець рідко з’являється на полі в поточному сезоні.

Македонський центральний нападник фріульського Удінезе Ілія Несторовскі в поточному сезоні докладає не надто багато зусиль для того, аби його команда й надалі вела боротьбу за місце в зоні єврокубків.

Саме тому "зебренята" наразі роздумують над тим, аби припинити взаємини з 32-річним виконавцем, якого вони свого часу в 2019 році підібрали в якості вільного агента на тлі виступів у Палермо.

Із того часу форвард провів 74 матчі за фріульський колектив, але забив усього сім голів та віддав п’ять гольових передач.

Зрештою, представники Ілії також заявили про бажання гравця залишити Удіне, і вже відомий можливий подальший напрямок розвитку його кар’єри — перехід до генуезької Сампдорії, яку потрібно рятувати з передостаннього місця в турнірній таблиці.

У поточному сезоні Несторовскі забив один гол та віддав один гольовий пас за 12 зіграних матчів.