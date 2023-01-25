Італія

Бельгієць повернеться до Італії, але не до Серії A.

Досвідчений центральний півзахисник Раджа Наїнгголан останніми роками виступав за бельгійський Антверпен, однак через проблеми з дисципліною був відсторонений від роботи з основною командою.

У підсумку, це призвело до того, що гравець, який свого часу в 2021 році підписав дворічну угоду з клубом із рідної країни, за останні пів року до завершення чинної угоди буде змушений шукати собі нову команду вже в якості вільного агента.

І, звісно, виступи 34-річного виконавця дуже добре пам’ятають в Італії, де він починав із П’яченци, після якої грав у складі Кальярі, Роми та Інтера.

Однак цього разу повернутись на Апеннінський півострів Наїнгголан буде змушений не до команди зі Серії A, бо пропозицію щодо нього під час поточної трансферної кампанії зробив виключно СПАЛ, який за підсумками минулого сезону залишив "елітний" дивізіон.

Контракт до завершення поточного сезону з виплатою 400 тис. євро — такі скромні умови, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, були запропоновані Наїнгголану.

Раджа в поточному сезоні провів 18 матчів, забивши три голи та зробивши дві гольові передачі.