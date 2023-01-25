Італія

Форварду сподобався місцевий чемпіонат.

Центральний нападник із Узбекистану Ельдор Шомуродов улітку 2021 року перейшов до складу римської Роми за 18 млн євро з генуезької Дженоа, однак із того часу так і не зміг закріпитись у складі "вовків".

27-річного виконавця зрештою вирішили продати, однак, як з’ясувалось, той має бажання залишитись виступати в італійській першості, через шо три пропозиції, серед яких був і контракт французького Лілля, ним були відхилені.

Зрештою, залишаються лише три клуби, які Шомуродов у перспективі може обрати в якості наступного місця роботи: Спеція, Торіно та Кремонезе, у кожного з яких наявні проблеми з нападниками, однак досі невідомими залишаються запити Роми щодо вартості її виконавця.

У поточному футбольному році Ельдор забив один гол за вісім матчів (151 хвилина).