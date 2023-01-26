Італія

Провідний дриблер АПЛ може продовжити кар’єру в Серії A.

Італійський Мілан присвятив поточну зимню трансферну кампанію перемовинам щодо придбання півзахисника Роми Ніколо Дзаньоло, проте на всяк випадок готує запасні варіанти для себе на заключні дні переговорів.

Одним із таких, як повідомляє італійська преса, є нападник англійського Ньюкасла Аллан Сен-Максімен, якого вважають провідним дриблером у АПЛ.

Агенти 25-річного француза вже мали контакти з представниками "россонері", які намагаються знайти шляхи до трансферу за 30 млн євро, у які "сороки" оцінюють свого футболіста.

Однак Мілан планує до останнього боротись за Дзаньоло, і вже у випадку невдачі та відповідного бажання англійського колективу зменшити свої запити, перемкнутись на боротьбу за Сен-Максімена.

Аллан у поточному сезоні відіграв 16 матчів, забивши один гол та віддавши три гольові передачі.