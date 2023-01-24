Італія

Якщо клуби зможуть домовитись, футболіст підпише контракт до 2027 року.

Півзахисник Роми Ніколо Дзаньоло може змінити клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного італійця зацікавлений Мілан, який вже домовився з футболістом про контракт до літа 2027 року із зарплатою у розмірі 3,5 мільйона євро на рік, плюс бонуси.

Таким чином справа залишилася за клубами. Римляни мають намір отримати за гравця близько 30 млн євро.

Раніше була інформація, що Мілан може орендувати Дзаньоло із правом викупу.

Цього сезону Дзаньоло провів 17 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу.