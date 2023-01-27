Італія

Італієць продовжить виступи у столиці Ломбардії.

Маттео Дарміан погодився підписати новий контракт з Інтером і найближчим часом поставить свій підпис під угодою

Італійський крайній захисник приєднався до "нерадзуррі" з Парми в жовтні 2020 року, спочатку в якості орендованого гравця, а наступного року перейшов за 3,3 мільйона євро.

З моменту свого приходу Дарміан довів, що є корисним і тактично гнучким варіантом.

Як повідомляє Джанлука Ді Марціо, після багатотижневих переговорів Дарміан погодився підписати новий контракт з Інтером.Нова угода триватиме до червня 2024 року з можливістю ще на один рік і коштуватиме близько 2,5 мільйона євро за сезон.

У цьому сезоні 33-річний Дарміан забив один гол і віддав дві гольові передачі в 20 матчах, граючи у захисному блоці Інтера.