Українець залишив поле у першому таймі.
Віктор Коваленко, Getty Images
27 січня 2023, 19:58
У рамках 20 туру італійської Серії А Спеція у гостях зустрічається із Болоньєю.
Український півзахисник гостей Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі на гру, проте матч не дограє до кінця.
На 18 хвилині він залишив поле. Виною цьому стала травма. Його змінив інший півзахисник Даніель Мальдіні.
Як повідомляє пресслужба Спеції, в Коваленка проблема із м'язами. Детальніше стане відомо після обстеження.
У цьому сезоні українець провів за Спецію 10 ігор, у яких гольовими діями не відзначався.