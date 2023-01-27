Італія

Українець залишив поле у першому таймі.

У рамках 20 туру італійської Серії А Спеція у гостях зустрічається із Болоньєю.

Український півзахисник гостей Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі на гру, проте матч не дограє до кінця.

На 18 хвилині він залишив поле. Виною цьому стала травма. Його змінив інший півзахисник Даніель Мальдіні.

Як повідомляє пресслужба Спеції, в Коваленка проблема із м'язами. Детальніше стане відомо після обстеження.

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🔁 Problema muscolare per Kovalenko: al suo posto entra Maldini#BolognaSpezia 0-0 — Spezia Calcio (@acspezia) January 27, 2023

У цьому сезоні українець провів за Спецію 10 ігор, у яких гольовими діями не відзначався.