У рамках 20 туру італійської Серії А Спеція у гостях зустрічається із Болоньєю. 

Український півзахисник гостей Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі на гру, проте матч не дограє до кінця.

На 18 хвилині він залишив поле. Виною цьому стала травма. Його змінив інший півзахисник Даніель Мальдіні.

Як повідомляє пресслужба Спеції, в Коваленка проблема із м'язами. Детальніше стане відомо після обстеження.

У цьому сезоні українець провів за Спецію 10 ігор, у яких гольовими діями не відзначався.