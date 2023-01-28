30-річний футболіст може змінити команду.
МАРЦЕЛО БРОЗОВИЧ, GETTY IMAGES
28 січня 2023, 20:58
Марцело Брозович може продовжити кар'єру в АПЛ чи Ла Лізі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, за півзахисником стежать Барселона, Реал та Челсі.
Інтер вже не вважає хорвата недоторканним і допускає розлучення з ним – як з ігрових причин, так і з економічних (гравець отримує 6,5 млн. євро на рік з урахуванням бонусів).
"Нерадзуррі" оцінюють Брозовича приблизно у 30 млн євро.
У поточному сезоні Брозович зіграв у Серії А 10 разів та забив 2 голи.