Італія

30-річний футболіст може змінити команду.

Марцело Брозович може продовжити кар'єру в АПЛ чи Ла Лізі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, за півзахисником стежать Барселона, Реал та Челсі.

Інтер вже не вважає хорвата недоторканним і допускає розлучення з ним – як з ігрових причин, так і з економічних (гравець отримує 6,5 млн. євро на рік з урахуванням бонусів).

"Нерадзуррі" оцінюють Брозовича приблизно у 30 млн євро.

У поточному сезоні Брозович зіграв у Серії А 10 разів та забив 2 голи.