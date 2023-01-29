Італія

Керманич Аталанти розказав про перспективи його команди в цьому сезоні.

Напередодні бергамаська Аталанта в домашньому поєдинку в рамках 20 туру італійської Серії A здолала генуезьку Сампдорію (2:0).

Головний тренер "Богині" Джан П’єро Гасперіні після завершення зустрічі прокоментував поточний стан його команди та її перспективи в цій кампанії.

"Це сезон видається трохи дивним, оскільки до середини листопада матчі неначе й не проводились, не дивлячись на постійних рух у турнірній таблиці. Ми тоді відчували, що кампанія по-справжньому розпочнеться лише після Різдва.

Подивившись тоді на таблицю, ми побачили, що наша позиція справді була не такою вже й погана, тож ми додали трохи в плані рішучості, і ви зараз самі бачите, що в команди більше уваги та концентрації.

Такі матчі, як майбутній проти Сампдорії, здаються легкими на папері, але вони важкі, тому що суперник дуже добре захищається і закриває весь вільний простір на своїй половині. Окрім того, ми дещо ризикували на початку зустрічі, тому нам у подальшому довелося грати більше як команда: якісно та зосереджено.

Утім, Сампдорія не здавалась до самого кінця й трималась біля воріт до 90 хвилини.

Хтось колись запитав мене, яким буде максимальний результат для Аталанти в цьому сезоні, і я відповів, що це буде точно не скудетто, тому для такого висновку потрібно просто знати математику!

Я знаю, що питання про Лігу чемпіонів виникали протягом усього сезону, але, як завжди, ми побачимо, де ми будемо десь за 10 турів до кінця. І якщо нам знадобиться фінальний ривок, ми будемо готові.

Позитивним було наше бажання повернути перебіг власних справ на правильний шлях. Матч проти Спеції, де ми відіграли два м’ячі (2:2) був переломним моментом у тому сенсі, що до того, як і в попередніх зустрічах, у нас не було цього запалу боротьби до останніх хвилин, і ми, як здавалося, майже змирились із результатом.

Усе це змінилось в Спеції. Можливо, наш другий тайм тоді насправді був гіршим, аніж перший, і нам дещо пощастило повернутись до гри, але це додало нам упевненості в грі в передній лінії.

Я також вважаю, що гра проти Ювентуса також була дуже важливою, оскільки там ми теж були в програшній ситуації, та й матч проти Інтера незабаром буде цікавим. Приємно випробувати себе проти найкращих і побачити, наскільки конкурентоспроможними ми можемо бути", — заявив італійський фахівець.

Бергамаська Аталанта зіграє на виїзді проти міланського Інтера в рамках чвертьфіналу Кубку Італії ввечері у вівторок, 31 січня.