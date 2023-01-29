Завершився матч чемпіонату Італії.
Фото: twitter.com/OfficialSSLazio
29 січня 2023, 20:59
У рамках двадцятого туру італійської Серії А між собою грали Лаціо та Фіорентина.
Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили – 1:1.
Лаціо — Фіорентина 1:1
Голи: Казале, 8 – Гонсалес, 49.
Лаціо: Проведель, Марушич, Романьолі, Казале, Хюсай (Ладзарі, 71), Луїс Альберто (Весіно, 63), Катальді (Маркос Антоніо, 63), Мілінкович-Савич, Феліпе Андерсон, Дзакканьї, Педро (Іммобіле, 71).
Фіорентина: Терраччано, Додо, Міленкович, Раньєрі (Ігор Жуліо, 86), Біраги, Бонавентура (Мандрагора, 74), Барак, Амрабат, Йович (Артур, 85), Куаме (Сапонара, 46), Гонсалес (Іконе, 74)
Попередження: Куаме, Дзакканьї, Сапонара, Амрабат, Іммобіле.