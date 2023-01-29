Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру італійської Серії А, у якому зіграють неаполітанський Наполі та римська Рома.

Наполі та Рома зіграють на стадіоні Дієго Армандо Марадона в рамках 20 туру італійської Серії A.

Лучано Спаллетті, після перемоги над Салернітаною (2:0), залучив до стартового складу Хвічу Кварацхелію до лівого флангу атаки.

Жозе Моурінью, на тлі перемоги над Спецією (2:0), вирішив використати з перших хвилин Залевські та Спінаццолу на флангах, тоді як Пеллегріні долучиться до Дібали під нападником.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Мін-Дже, Руї — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Лосано, Осімген, Кварацхелія.

Запасні: Голліні, Марфелла, Берешинські, Олівера, Естігор, Жезус, Зедадка, Демме, Ельмас, Гаетано, Ндомбеле, Дзербін, Політано, Распадорі, Сімеоне.



Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Залевські, Матич, Крістанте, Спінаццола — Дібала, Пеллегріні — Абрагам.

Запасні: Бур, Свілар, Вінья, Кумбулла, Камара, Бове, Тагірович, Вольпато, Сольбаккен, Ель Шаараві, Белотті.



Гра Наполі — Рома почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.