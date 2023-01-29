Італія

Колектив Лучано Спаллетті залишається непереможним на власному полі в поточному розіграші Серії A.

Наостанок на звітному тижні в італійській Серії A вирішили зіграти доволі цікаве протистояння в рамках двадцятого туру національної першості, у якому господарі стадіону Дієго Армандо Марадона та лідери поточного розіграшу чемпіонату, Наполі, приймали гостей із столиці в особі Роми. У межах Італії двобій між цими двома командами навіть устиг отримати окрему назву виходячи зі своєї багаторічної історії — Derby del Sole, Дербі Сонця, або Сонячне дербі, якщо на наш мотив.

Протистояння це має властивості непримиренного, та й як може бути інакше, коли на чолі двох команд стоять такі відомі майстри тренерської справи, як Лучано Спаллетті та Жозе Моурінью. На правах господарів "південці" трохи активніше за суперників розпочинали звітну зустріч, і Хвіча Кварацхелія, який повернувся до стартового складу своєї команди, мав нагоду забити вже на четвертій хвилині, коли його дальній постріл із лівого флангу з-під ближньої стійки витягнув Руї Патрісіу.

Футбол у ті хвилини був доволі відкритим, тож командам не було складно постійно навантажувати захист одна одної довгими передачами до швидких контратак. Можливо, у Роми це інколи виходило й трохи гостріше, бо саме центральний захисник Наполі Кім Мін-Дже в підсумку ледь не припустився жахливої помилки, коли намагався перехопити перед власними володіннями один із таких м’ячів наввипередки з Меретом. Тоді відбулось влучання в стійку від голови гравця оборони, що змусило Спаллетті вперше продемонструвати свій здивований, але водночас спокійний погляд.

Та й перейматись особливого приводу для головного тренера Наполі не було, оскільки його команда вже за кілька миттєвостей вийшла вперед, коли Хвіча завершив розіграш із Руї на лівому фланзі подачею на Осімгена, а той знайшов час на дальній стійці навіть для того, аби пожонглювати м’ячем перед завершальним ударом. Напевно, це був виключний випадок, коли римляни дійсно провалились у захисті в першому таймі настільки відверто. І в підсумку від власної невдачі Рома відходила дуже довго.

Проте все ж таки на перерву ми відходили за гольового моменту в Спінаццоли, який у дальньому боці штрафного завершував подачу від Пеллегріні з правого флангу ударом злету, проте Мерет потягнув. Це залишало сподівання на гарне майбутнє для команди Моурінью в другій половині гри, а тут ще й Ель Шаараві вирішив долучити португальський керманич одразу після перерви.

Наполі при цьому вирішив займати вичікувальну позицію, як це робили суперники в першому таймі, сподіваючись підловити їх на контратаках. Варто зазначити, що "Партенопеї" побудували якісний захист, який залишав "вовків" без моментів тривалий час, але зрештою навіть потужна оборона перед голкіпером Меретом мала впасти під час постійної вертикальної гри суперників. На 75 хвилині навіс від Залевські з правого флангу на дальній стійці завершив Ель Шаараві, через що приводів для радощів у гостей було вдосталь.

Моурінью після голу своєї команди спробував балансувати склад серією замін, але це не допомогло йому втримати гру під контролем. Спаллетті також проводив ротацію, і в нього просто виявилось кількісно більше виконавців, які могли б якісно компенсувати стомлених партнерів зі стартового складу. Вирішальний м’яч у підсумку опинився на рахунку Джованні Сімеоне на 86 хвилині, коли форвард перетворив передачу Зелінські до межі чужого штрафного на вдалий розворот із ударом у правий верхній кут. Рома кинулась відіграватись, але радше могла пропустити втретє.

У наступному турі Наполі зіграє в гостях проти Спеції, а на Рому очікує домашня гра проти Емполі.— Рома 2:1Осімген, 17, Сімеоне, 86 — Ель Шаараві, 75Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Мін-Дже, Руї (Ельмас, 68) — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські (Ндомбеле, 90+2) — Лосано (Сімеоне, 77), Осімген (Распадорі, 76), Кварацхелія (Олівера, 68).Патрісіу — Манчіні, Смоллінг (Тагірович, 83), Ібаньєс — Залевські, Матич, Крістанте (Вольпато, 90), Спінаццола (Ель Шаараві, 46) — Дібала, Пеллегріні (Бове, 83) — Абрагам (Белотті, 73).Попередження: Осімген — Дібала, Ель Шаараві.