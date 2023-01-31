Італія

До вашої уваги — прев'ю до матчу двох "чорно-синіх" команд.

Кубок Італії має доволі своєрідний формат — клуби першого ешелону входять до гри лише в 1/8 фіналу, а матчі проходять на полі команди, яка фінішувала вище у попередньому сезоні. Коли ж на поле виходять команди з різних ліг — та тим паче не отримує переваги бодай власних трибун.

На півфінальній стадії команди грають по два поєдинки, та поки на нас чекають чвертьфінали. І їхню програму відкриють дві "чорно-сині" команди з Ломбардії — Інтер і Аталанта.

ІНТЕР — АТАЛАНТА

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Здається, що нинішніх бергамасків важко спинити. Вони знову демонструють такий притаманний собі останніх років футбол, а змінилися хіба головні герої. Перший із них — Адемола Лукман.

З одного боку, нігерійця можна ставити у приклад як людину, що символізує різницю у класі між англійським та італійським футболом. Його 14 м'ячів у 20 матчах усіх турнірів за Аталанту дуже резонують із показниками у Лестері (8 голів у 32 поєдинках) чи Фулгемі (4 у 34-х). Не кажучи вже про роль і значення для команди.

З іншого — Адемола у Бергамо і справді став ще більшим професіоналом. Це стосується багатьох позафутбольних мометів — сну, харчування, ставлення до роботи.

В Інтера попереду є свій герой — Лаутаро Мартінес. Після невдалого для себе і чемпіонського для Аргентини Мундіалю він схоже отримав нове дихання і почав із величезним натхненням доводити все тим, хто засумнівався у його бомбардирських навичках. На його рахунку вже 6 м'ячів у шести матчах після поновлення першості, у тому числі дубль в останньому поєдинку у Кремоні. Там, до речі, теж було дербі регіону Ломбардія — їх цього сезону багато.

У Лукмана та Мартінеса є певна схожість — вони обидва грають у ролі відтягнутого форварда, постійно шукаючи м'яч у глибині і створюючи моменти самі для себе. Показовим у цьому є м'яч Адемоли у ворота Сампдорії в останньому турі чемпіонату.

За нашим прогнозом на поле у вівторок не вийде Мілан Шкрініар. Так чи інакше, в останні години трансферного вікна ще залишатиметься можливість відходу словака до ПСЖ прямо зараз. А враховуючи, як трибуни благали капітана залишитися у клубі — кожен вихід на поле досвідченого хавбека тепер супроводжуватиметься хейтом і свистом. Що ж, у Лукаку тепер є хороша компанія.

Загалом слід очікувати на "точкову", проте не всезагальну ротацію. Статус матчу і принциповість протистояння не дадуть Індзагі на Гасперіні "погратися" — тут треба грати. Тим паче, для Аталанти виграний трофей точно матиме вагу справжнього золота.

Наш прогноз на матч — він буде яскравим і гольовим. Неймовірно важко робити прогноз по підсумку зустрічі, але спрогнозуємо, що гра дійде до серії пенальті, в якій перемогу здобудуть господарі. Це буде виглядати аналітикою рівня дитячого садочку (як і загалом намагання спрогнозувати переможця серії одинадцятиметрових), але є команди для перемог, а є команди для душі.

Орієнтовні склади:

Інтер: Онана — Де Врей, Ачербі, Бастоні — Дамфріс, Чалханоглу, Асллані, Барелла, Дімарко — Лаутаро Мартінес, Лукаку

Аталанта: Муссо — Толой, Демірал, Скалвіні — Хатебур, де Рон, Копмейнерс, Руджері — Лукман, Пашалич — Сапата

Не зіграють: Ханданович, Дальберт, Брозович — Мураторе, Паломіно, Дзаппакоста (травми)

ПРОГНОЗ 2:2 (Інтер по пен.)