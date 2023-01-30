Італія

Ювентус заявив про травму свого нападника.

Польський нападник Аркадіуш Мілік був дуже доречним для туринського Ювентуса, коли перейшов до складу "зебр" на правах оренди зі французького Марселя на початку поточного сезону, забивши вісім голів та віддавши один гольовий пас за 25 зіграних матчів.

Брав участь 28-річний виконавець і в нещодавній грі проти Монци, яку його команда програла на власному полі з рахунком 0:2, а власне Аркадіуш з’явився на полі на 58 хвилині.

У той вечір футболіст не відзначався результативною дією, проте прямим наслідком його участі в матчі стала травма півперетинчастого м'язу лівого стегна середнього ступеня, яку діагностував медичний штаб "б’янконері".

Лікарі відсторонили Міліка від занять та ігор у складі Ювентуса на два тижні, після чого відбудеться чергове обстеження ураженої ділянки з остаточним вердиктом щодо строків відновлення футболіста.

Таким чином польський нападник точно не гратиме проти Лаціо, Салернітани та Фіорентини.