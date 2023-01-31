Італія

Фулбек вирушив за ігровою практикою до столиці Італії.

Лаціо на своїх офіційних ресурсах оголосив про підписання лівого захисника Луки Пеллегріні, права на якого належать туринському Ювентусу.

23-річний італієць перейшов до римського клубу на правах орендної угоди, розрахованої до літа 2023 року.

Зазначимо, що першу половину цього сезону Пеллегріні провів у Бундеслізі, виступаючи на правах оренди за франфуртський Айнтрахт.

У нинішній кампанії на рахунку італійського фулбеку 14 матчів (768 хвилин) та два зароблені попередження.