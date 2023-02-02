Італія

До вашої уваги — прев'ю на чвертьфінальний поєдинок.

Чвертьфінальна стадія Кубку Італії завершиться у четвер матчем між Ювентусом і Лаціо.

На перший погляд — клас туринців, звичайно, вище, проте їхній моральний стан і останні результати залишають багато питань. Лаціо ж знову виглядає класно, проте аж надто нестабільно, — в принципі, як і завжди.

ЮВЕНТУС — ЛАЦІО

ЧЕТВЕР, 2 ЛЮТОГО, 22:00. ТУРИН, АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФАБІО МАРЕСКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Цікавий момент: в останній день трансферного вікна до Лаціо перейшов гравець Ювентуса. Поки на правах оренди, проте з правом викупу. Мова про Луку Пеллегріні, який останні півроку грав у складі франуртського Айнтрахта. Звісно, його статус у Юве не був хоч трошки важливим, проте все ж цей факт ми вирішили пригадати. А римський клуб нарешті закрив проблемну позицію лівого оборонця, та ще й своїм тіфозі з дитинства — який при цьому, як і Романьйолі, є вихованцем Роми.

Очевидно, що на туринцях таки позначалися останні нефутбольні новини навколо клубу. І було би дивно, якби сталося інакше, адже футболісти — теж люди, і вони теж мають властивість переживати. Особливо, коли мова йде про теоретично і їхні дискваліфікації теж.

Лаціо ж усі почали аплодувати стоячи після розгромної звитяги над Міланом, проте наступна гра "россонері" проти Сассуоло чітко продемонструвала — рано. Та й сама команда Мауріціо Саррі знову патологічно нестабільна — за вишуканим спектаклем одразу йде мегадивний матч із Фіорентиною, коли й нічия вважається, як-то кажуть, вдалим "відскоком". Втім, від команди, яка знаходиться на межі між топами і міцними середняками завжди слід очікувати саме такі "хвилі".

На тему Ювентуса виникає велике кадрове питання питання: хто гратиме праворуч у захисті, якщо Куадрадо так і не відновиться? Зараз видніється варіант із доволі обмеженим Де Шільйо, котрого називають улюбленцем Аллегрі. Раніше виходило "затикати" діру хоча би номінальним центрхавом Маккенні, але він уже поїхав підкорювати Лідс. Італійські ЗМІ малюють варіант із К'єзою-латералем (до речі, у нього на вихідних було нове пошкодження), але чомусь здається, що для атаки "орлів" це буде просто рай на землі. М'яко кажучи, рішення не у дусі прагматичного Макса.

Наш прогноз на результат гри можна не розуміти, але таке передчуття: жахливий футбол "зебр" знову дасть їм вичавити своє. Це позбавить нейтральних уболівальників видовища, але даний аспект точно не цікавить господарів поля.

Орієнтовні склади:

Ювентус: Щесни — Де Шільйо, Данило, Бремер, Алекс Сандро — Локателлі, Рабіо — К'єза, Ді Марія, Костич — Кін

Лаціо: Максиміану — Ладзарі, Матрік, Романьйолі, Марушич — Мілінкович-Савич, Катальді, Весіно — Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї

Не зіграють: Бонуччі, Мілік — Раду (травми)

Під питанням: Куадрадо (пошкодження)

ПРОГНОЗ 1:0