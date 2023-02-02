Вся справа у махінаціях із зарплатами футболістів.
Ювентус, Getty Images
02 лютого 2023, 20:29
З Ювентуса знову можуть зняти очки, повідомляє Virgilio Sport з посиланням на Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, головний прокурор Федерації футболу Італії має намір вимагати зняти з "б'янконери" не менше 20 очок.
Справа мала бути закрита 29 січня, проте у зв'язку з виявленням нових документів прокуратури FIGC попросила продовжити термін розслідування ще на 40 днів. Вердикт має бути оголошений у березні.
Нагадаємо, раніше з Ювентуса вже зняли 15 очок за фінансові махінації.