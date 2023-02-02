Італія

Вся справа у махінаціях із зарплатами футболістів.

З Ювентуса знову можуть зняти очки, повідомляє Virgilio Sport з посиланням на Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, головний прокурор Федерації футболу Італії має намір вимагати зняти з "б'янконери" не менше 20 очок.

Справа мала бути закрита 29 січня, проте у зв'язку з виявленням нових документів прокуратури FIGC попросила продовжити термін розслідування ще на 40 днів. Вердикт має бути оголошений у березні.

Нагадаємо, раніше з Ювентуса вже зняли 15 очок за фінансові махінації.