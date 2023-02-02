Італія

Колектив Массіміліано Аллегрі продовжив рух турнірною сіткою, не зважаючи на сторонні чинники.

Мінус 15 очок, потім, можливо, — ще мінус 20. Такими темпами в туринського Ювентуса взагалі буде від’ємна кількість здобутих балів у поточному розіграші Серії A. У цьому контексті навіть добре, що з турнірної сітки команду Массіміліано Аллегрі можуть тільки викреслити за підсумком чергового епізоду розслідування фінансових злочині, а не надалі знущатись над одним із найбільш титулованих клубів країни.

На тлі останніх новин футболістам "Старої Синьйори" вочевидь було не дуже-то й комфортно виходити на поле рідного Альянц Стедіум на чвертьфінальну баталію проти римського Лаціо. А цей матч ще й відбувався після несподіваної поразки в чемпіонаті від Монци (0:2), яка з недавніх пір є сусідкою "зебр" у турнірній таблиці. Колектив Мауріціо Саррі також залишив кілька питань нічиєю в чемпіонаті проти Фіорентини (1:1), яка сталась після дивовижної перемоги над чинним чемпіоном — Мілан (4:0).

Та й у звітній грі "орли" були неначе важкуваті, не дивлячись на появу трійки основних виконавців атакувальної ланки. М’яч повільно ходив газоном на стартових хвилинах зустрічі, і кожна з команд намагалась реалізувати власні заготування. Юве грав через фланги на велику кількість передач у напрямку Влаховича до штрафного, але сербському нападнику не дозволяли зачепитись за м’яч захисники. Лаціо натомість запропонував швидкий вертикальний вихід до атаки, проте Іммобіле був явно не в тих кондиціях, аби щоразу бігти боротись за м’ячі.

Саме тому до настання перерви можна було пригадати хіба що кілька змістовних атак із боку "зебр" та майже нічого гідного уваги з боку гостей на чужій половині поля. Команда Аллегрі запропонувала цікавий момент для Рабьо на завершення першої пів години ігрового часу, коли Адрієн із близької відстані головою пробив до рук голкіпера на завершення подачі з лівого флангу. У схожому стилі туринці створили й наступний свій момент, проте на Бремера Костич подавав уже з протилежного боку поля, а завершальний удар бразильського захисника прийшовся в дальній кут. Помилка Машиміану під час спроби гри на перехоплення була очевидною.

На другу половину гри Іммобіле прогнозовано не з’явився через банальну втому, проте й поява на полі Педро не надто додала швидкості атакам Лаціо. Ключовою проблемою римлян за ходом усього протистояння була відсутність чіткого малюнку гри на чужій половині поля. Закидати штрафний майданчик суперників передачами з флангів так і не вдалось, і навіть поява на полі Сергія Мілінкович-Савича не додала впевненості команді Саррі в грі з м’ячем у ногах. Юве тим часом обрав прагматичний стиль.

Футболісти Аллегрі не вишиковувались у три ряди біля власних воріт, сподіваючись на те, що опоненти не зможуть здолати такий захисний редут. Навпаки, "зебри" постійно перебували поблизу центральної лінії, де вмикали за потреби персональну опіку найбільш швидкісних виконавців у складі суперника. Лаціо від цього виключно нервував, проте це ніяк не допомагало гостям діяти більш узгоджено.

Фінальний свисток арбітра Фабіо Марески з Неаполя відправив до півфіналу Кубку Італії туринський Ювентус, тоді як для римського Лаціо турнірний шлях завершився за три кроки до трофею.— Лаціо 1:0Бремер, 44Перін — Данило, Бремер, Алекс Сандро — Куадрадо (Де Шильйо, 88), Фаджолі (Міретті, 63), Локателлі, Рабьо, Костич — К’єза (Ді Марія, 78), Влахович (Кін, 63).Машиміану — Лаццарі, Патрік, Романьолі (Казале, 77), Марушич — Весіно (Мілінкович-Савич, 59), Катальді (Маркос Антоніо, 75), Луїс Альберто (Башич, 75) — Андерсон, Іммобіле (Педро, 46), Дзакканьї.Попередження: Куадрадо, Перін, Данило — Дзакканьї