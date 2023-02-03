Італія

Обидва клуби спробують підписати Родріго Бекао наступного літа.

Центральний захисник Удінезе Родріго Бекао в літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку, проте залишитися в італійській Серії А.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, посилаючись на слова агента 27-річного бразильця Антоніу, Бекао входить до сфери інтересів міланського Інтера та бергамської Аталанти.

Обидва клуби спробують підписати бразильського центрабека у літнє трансферне вікно.

Цього сезону Бекао провів за Удінезе 14 поєдинків, у яких він забив один гол і віддав одну результативну передачу.