Італія

В разі здобуття заповітного скудетто на футболістів очікують приємні фінансові бонуси.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс пообіцяв своїй команді "подарунок", якщо вони виграють скудетто цього сезону.

Наразі "Партенопеї" на шляху до перемоги в першому чемпіонаті з часів Дієго Марадони та відірвалися від Інтера, що посідає друге місце після 20 ігор, на 13 очок.

Залишилося зіграти 18 ігор, і зараз команда Лучано Спаллетті є фаворитом на виграш чемпіонату цього року, враховуючи форму інших конкурентів буде важко не здобути омріяний трофей.

Як повідомляє La Repubblica Napoli, Де Лаурентіс запевнив свою команду в Наполі, що вона отримає бонуси, якщо виграє чемпіонський титул цього сезону.

Наразі лише Спаллетті має пункт про скудетто в контракті, тобто не було жодних гарантій, що гравці отримають фінансову винагороду.

Також можуть бути інші бонуси, наприклад, в разі виходу до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.