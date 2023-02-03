В разі здобуття заповітного скудетто на футболістів очікують приємні фінансові бонуси.
Ауреліо де Лаурентіс - Getty Images
03 лютого 2023, 20:30
Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс пообіцяв своїй команді "подарунок", якщо вони виграють скудетто цього сезону.
Наразі "Партенопеї" на шляху до перемоги в першому чемпіонаті з часів Дієго Марадони та відірвалися від Інтера, що посідає друге місце після 20 ігор, на 13 очок.
Залишилося зіграти 18 ігор, і зараз команда Лучано Спаллетті є фаворитом на виграш чемпіонату цього року, враховуючи форму інших конкурентів буде важко не здобути омріяний трофей.
Як повідомляє La Repubblica Napoli, Де Лаурентіс запевнив свою команду в Наполі, що вона отримає бонуси, якщо виграє чемпіонський титул цього сезону.
Наразі лише Спаллетті має пункт про скудетто в контракті, тобто не було жодних гарантій, що гравці отримають фінансову винагороду.
Також можуть бути інші бонуси, наприклад, в разі виходу до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.