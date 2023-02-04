Італія

Наставник чемпіона Італії прокоментував, що очікує від наступного матчу.

Стефано Піолі очікує чіткої відповіді від Мілану у майбутньому дербі з Інтером.

"Россонері" погано почали 2023 рік і опустилися на п'яте місце в таблиці чемпіонату, втративши очки з Ромою та Лечче, також програвши Лаціо та Сассуоло.

Серед уболівальників починають з’являтися слова невдоволення, і деякі вже починають припускати, що цикл Піолі, можливо, завершився, менш ніж через рік після їх успіху в турнірі.

Виступаючи на пресс-конференції, Піолі вперше обговорив, чим займалася його команда Мілан на тренуваннях цього тижня.

"Ми підготували план гри, враховуючи наші останні кілька ігор і Суперкубок. Ми взялися за роботу з великою рішучістю та увагою.

Я завжди думав і вірив, що ти граєш у неділю через те, як ти тренуєшся, але останнім часом ми не можемо цього зробити. Це був дуже хороший тиждень.

Інтер минулого року також виступив краще в кубках. У лізі ми виступали краще, і ми все ще маємо шанс довести, що ми кращі за них.

Критика не зайва, все справедливо. Тільки посередності не визнають певних помилок, ми можемо набагато краще, і я можу допомогти команді по-іншому.

Сьогодні я сказав гравцям, що я як і раніше переконаний, що я треную особливу групу, тому що під час труднощів інші гравці мають інше ставлення, ніж те, яке ми маємо тут, у Міланелло. Мій Мілан ще не закінчений, але ми повинні це довести".