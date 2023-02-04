Завершився матч чемпіонату Італії.
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04 лютого 2023, 22:24
У рамках 21 туру чемпіонату Італії Рома на своєму полі приймала Емполі.
Підопічні Жозе Моурінью на початку першого тайму за шість хвилин забили два голи та гарантували собі перемогу.
Рома - Емполі 2:0
Голи: Ібаньєс 2, Абрагам 6
Рома: Патрісіу, Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс, Ель-Шараві (Челік, 84), Крістанте, Матич, Залевські (Льоренте, 90+4), Дібала (Бове, 70), Лоренцо Пеллегріні (Белотті, 90+4), Абрагам
Емполі: Вікаріо, Ебуехі (Стоянович, 83), Луперто, Де Вінтер, Парізі, Акпа-Акпро (Гендерсон, 74), Марін, Бандінеллі (П'яца, 83), Бальданці, Сатріано (Пікколі, 62), Капуто (Камбіагі, 62)
Попередження: Залевські, Бове – Гендерсон.