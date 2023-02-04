Італія

Чергова сенсація від "нероверді".

У минулому турі Сассуоло влаштував феєрію у виїзному матчі з Міланом (5:2), а у цьому переміг ще один топ-клуб із Ломбардії — Аталанту. Рахунок гри — 1:0, а переможний м'яч забив Арман Лоріенте.

Відзначимо, що "нероверді" після 21 матчу перебувають на шістандцятій сходинці, тоді як "нерадзуррі" — на шостій. До наступного матчу з Лаціо команда Джан П'єро Гасперіні підходить без Меле та Муріеля, які отримали червоні картки.

Сассуоло — Аталанта — 1:0

Гол: Лоріенте, 55

Сассуоло: Консільї — Дзортеа, Ерлич, Трессольді, Рожеріо (Маркіцца, 46) — Фраттезі, Обіанг (Харруі, 87), Енріке (Байрамі, 67) — Берарді, Дефрель (Альварес, 77), Лоріенте (Торстведт, 87)

Аталанта: Муссо — Толой, Джимсіті, Скалвіні — Гатебур (Пашалич, 67), Копмейнерс, Едерсон (Руджері, 33, Муріель, 80), де Рон, Меле — Лукман (Бога, 46), Гейлунд (Сапата, 66)

Попердження: Рожеріо, Лоріенте, Дефрель, Дзортеа, Торстведт — Скалвіні

Вилучення: Меле, 30, Муріель, 90+6 — прямі.